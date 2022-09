Die Hamburger Störche verabschieden sich in wärmere Gefilde. Foto: Thomas Warnack up-down up-down Tschüss, bis zum nächsten Jahr! Ab in den Süden: Die letzten Störche verlassen Hamburg Von dpa | 19.09.2022, 07:49 Uhr

Es klappert am Himmel. In diesen Tagen ziehen die letzten Störche Hamburgs wieder in den Süden und damit in deutlich nahrungsreichere Gebiete. Aber längst nicht mehr alle der imposanten Vögel fliegen bis nach Afrika