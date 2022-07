ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Bauarbeiten A7 Richtung Norden am kommenden Wochenende voll gesperrt Von dpa | 27.07.2022, 11:46 Uhr

Wer am kommenden Wochenende auf der Autobahn 7 in Richtung Norden fahren will, muss viel Geduld mitbringen. Wegen Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel kommt es in Hamburg erneut zu Fahrbahnsperrungen, wie die Autobahn GmbH am Mittwoch mitteilte.