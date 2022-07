ARCHIV - Auf einem Polizeifahrzeug leuchtet die Aufschrift «Gesperrt». Foto: David Young/dpa/Symbolbild FOTO: David Young up-down up-down Verkehr A7 in Hamburg Richtung Norden voll gesperrt Von dpa | 29.07.2022, 22:21 Uhr

Die A7 in Richtung Norden ist mitten in der Ferienzeit am späten Freitagabend gesperrt worden. Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten für einen Lärmschutztunnel in Altona, wie die Autobahn GmbH mitteilte.