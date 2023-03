Bauarbeiten an der A7 bei Hamburg-Othmarschen Foto: Christian Charisius/dpa up-down up-down Verkehrseinschränkung A7-Elbtunnel am Wochenende wegen Brückenabrisses gesperrt Von dpa | 24.03.2023, 03:47 Uhr

Wer am Wochenende über die A7 in den Norden oder Süden fahren möchte, muss sich nach einer anderen Strecke umsehen, denn der Elbtunnel wird für 57 Stunden komplett gesperrt. Die etwa 15 Kilometer lange Strecke zwischen den Anschlussstellen Hamburg-Volkspark und Hamburg-Heimfeld bleibt von Freitagabend (19.00 Uhr) an dicht. Die Sperrung in beide Richtungen soll bis Montagfrüh, 5.00 Uhr, bestehen bleiben.