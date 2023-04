A1 in Richtung Lübeck Foto: Georg Wendt/dpa up-down up-down Wochenende A1 bei Hamburg in Richtung Lübeck wegen Bauarbeiten gesperrt Von dpa | 21.04.2023, 20:12 Uhr

Die Autobahn A1 im Südosten Hamburgs ist am Freitagabend in Richtung Lübeck wegen Bauarbeiten für das gesamte Wochenende gesperrt worden. Die Autobahnmeisterei Stillhorn saniert auf einem Abschnitt von 7,5 Kilometern die Fahrbahn, wie die Autobahn GmbH Nord mitteilte. Dafür wurde die Überleitung der A1 im Dreieck Norderelbe zur Norderelbbrücke von Freitagabend bis Montagmorgen um 5.00 Uhr gesperrt. Ebenfalls gesperrt wurde die A25 in Richtung Geesthacht - und zwar vom Dreieck Hamburg-Südost bis zur Anschlussstelle Hamburg-Allermöhe. Nach Polizeiangaben erfolgten die Sperrungen gegen 20.00 Uhr.