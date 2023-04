Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung 95 Prozent der Fünftklässler kommen an Wunschschule Von dpa | 10.04.2023, 10:55 Uhr

Hamburgs künftige Fünftklässler kommen im nächsten Schuljahr zu 95 Prozent an ihre Wunschschule. Das seien 0,6 Prozentpunkte weniger als im laufenden Schuljahr, aber genausoviele beziehungsweise etwas mehr als in den vorangegangenen beiden Schuljahren, teilte die Schulbehörde am Montag mit. In Hamburg können Viertklässler ihre weiterführende Schule frei wählen. Bei besonders beliebten Schulen führt das regelmäßig dazu, dass einzelne Schüler wegen Überfüllung abgewiesen werden müssen.