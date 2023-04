Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild up-down up-down Zusammenstoß 95-Jährige unmittelbar vor Pflegeheim bei Unfall gestorben Von dpa | 18.04.2023, 13:10 Uhr

Eine 95 Jahre alte Frau ist unmittelbar vor einem Hamburger Pflegeheim von einem Laster überrollt worden und gestorben. Die Frau habe zum Unfallzeitpunkt am Montag mit ihrem Rollator direkt vor dem Lastwagen gestanden, teilte die Polizei am Dienstag in Hamburg mit. Der Fahrer wollte den Angaben zufolge vom Parkplatz des Pflegeheims aus auf die Straße abbiegen. Der 65-Jährige hatte zuvor Baumaterialien an das Heim geliefert. Warum er mit dem Lkw die Frau erfasste war laut Polizei zunächst unklar. Obwohl Mitarbeiter des Pflegeheims sofort versuchten, die Frau wiederzubeleben, starb die 95-Jährige noch am Unfallort.