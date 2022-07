Ein Mann trägt Handschellen. Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration FOTO: Stefan Sauer up-down up-down Hamburg 91-Jährige bestohlen: 33-Jähriger festgenommen Von dpa | 17.07.2022, 15:08 Uhr

Nachdem er eine 91 Jahre alte Frau bestohlen haben soll, ist ein 33-Jähriger in Hamburg festgenommen worden. Der Polizei zufolge hatte ein Zeuge am Samstagnachmittag im Stadtteil Rahlstedt den Diebstahl des Portemonnaies der 91-Jährigen aufgedeckt. Er hatte beobachtet, wie der 33-Jährige der Frau gefolgt war und ihr verdächtig nahe kam. Der Zeuge sprach die Frau wenig später an. Dabei stellte sich das Fehlen der Geldbörse heraus.