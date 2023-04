Hafengeburtstag Hamburg Foto: Romanus Fuhrmann/Hamburg Messe und Congress GmbH/obs/Archivbild up-down up-down Hamburg 834. Hafengeburtstag: Mehr als eine Million Gäste erwartet Von dpa | 26.04.2023, 14:03 Uhr

Nach den coronabedingten Ausfällen und der abgespeckten Variante im vergangenen Herbst rechnet Hamburg beim ersten echten Hafengeburtstag nach der Pandemie wieder mit mehr als einer Million Besucher. Das entspreche wieder dem letzten Vor-Corona-Hafengeburtstag 2019, sagte Sören Lemke von der Hamburger Wirtschaftsbehörde am Mittwoch. Der 834. Hafengeburtstag startet am 5. Mai und dauert bis zum 7. Mai. Partnerland ist in diesem Jahr Südkorea. Zu den Highlights zählen neben den Ein- und Auslaufparaden mit rund 250 Booten und Schiffen das große Feuerwerk am Samstagabend sowie das berühmte Schlepperballett am Samstagnachmittag, das diesmal von Tänzern des Bundesjugendballetts begleitet wird.