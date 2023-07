Ein Junge in den Trümmern nach dem verheerenden Luftangriff auf Hamburg. Foto: dpa up-down up-down 80 Jahre Operation Gomorrha Neue Serie, Teil 1: Hitlers Weltenbrand und der Feuersturm über Hamburg Von Guido Behsen | 17.07.2023, 06:00 Uhr

In der Nacht vom 24. auf den 25. Juli 1943 griffen britische Bomber Hamburg an. Es war der Beginn der Operation Gomorrha. 80 Jahre danach erinnert eine neue Serie an den „Feuersturm“. Im ersten Teil geht es um die Verantwortung der Nationalsozialisten für das Inferno.