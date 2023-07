Aktuelle Fotos von dem Vermissten aus Hamburg-Barmbek liegen nicht vor. Symbolfoto: Jens Büttner up-down up-down Medizinische Hilfe benötigt 74-jähriger dementer Mann aus Hamburg-Barmbek vermisst Von shz.de | 07.07.2023, 17:24 Uhr

Der vermisste 74-Jährige lebt in einem Pflegeheim in Hamburg-Barmbek. Dieses soll er am Donnerstagabend in unbekannte Richtung verlassen haben. Der Mann ist dement und benötigt medizinische Hilfe.