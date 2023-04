Feuerwehr Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/Z up-down up-down Notfälle 72 Menschen wegen beschädigter Gasleitung evakuiert Von dpa | 06.04.2023, 05:30 Uhr

Wegen einer beschädigten Gasleitung sind in Hamburg-Lokstedt kurz nach Mitternacht rund 70 Menschen vorsorglich aus ihren Wohnhäusern evakuiert worden. Die Bewohner wurden mit Bussen in einer Sporthalle einer benachbarten Schule untergebracht, wie ein Sprecher der Feuerwehr in der Nacht zum Donnerstag mitteilte. Verletzt sei niemand.