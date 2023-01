Radweg Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr 67 Kilometer neue Geh- und 53 Kilometer Radwege in Hamburg Von dpa | 26.01.2023, 13:14 Uhr

In Hamburg sind im vergangenen Jahr 67 Kilometer Gehwege saniert worden. Radwege wurden im Umfang von 53 Kilometern neu gebaut oder saniert, wie Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Donnerstag mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahr habe der Radverkehr in der Stadt um neun Prozent zugenommen. Gegenüber den Vor-Corona-Werten von 2019 sei dies sogar ein Anstieg um 33 Prozent.