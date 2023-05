Ein 28-Jähriger gestand einem Streifenpolizisten, seine Mutter getötet zu haben. Foto: Daniel Bockwoldt up-down up-down Mord im Hamburger Nobelviertel 67-Jährige in Blankenese getötet – Sohn stellt sich der Polizei Von dpa | 12.05.2023, 13:26 Uhr

Am Donnerstag wurde eine Frau in ihrem Haus in Blankenese tot aufgefunden. Zuvor hatte sich ihr Sohn der Polizei gestellt.