Frau in Blankenese tot Foto: Daniel Bockwoldt/dpa up-down up-down Hamburg-Blankenese 67-Jährige getötet: Sohn stellt sich der Polizei Von dpa | 12.05.2023, 12:51 Uhr

Nach dem Tod einer 67-Jährigen in Hamburg-Blankenese steht der Sohn der Frau unter Tatverdacht. Der 28-Jährige habe sich am Donnerstag der Bundespolizei am Hauptbahnhof gestellt, teilte ein Polizeisprecher am Freitag mit. Der junge Mann habe zu Streifenbeamten gesagt, dass er am Vortag seine Mutter umgebracht habe. Die Polizei überprüfte das Einfamilienhaus der Frau und fand die Leiche der 67-Jährigen. Auch ein mögliches Tatmittel sei sichergestellt worden, hieß es.