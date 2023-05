Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeieinsatz 65-Jährige in Hamburg-Tonndorf überfallen Von dpa | 26.05.2023, 15:58 Uhr

Eine 65-Jährige ist in der Nacht zum Freitag auf ihrem Heimweg in Hamburg-Tonndorf von einem Mann überfallen worden. „Er ergriff sie, zerrte sie in einen abgelegenen Bereich und wurde sexuell übergriffig“, teilte die Polizei mit. Als die Frau sich wehrte und um Hilfe schrie, sei der Täter mit ihren Wertsachen geflüchtet. Ein Anwohner rief die Polizei. Das Opfer war leicht verletzt. Die Beamten entdeckten einen jungen Tatverdächtigen in der Nähe des Tatortes. Er hatte laut Ermittler noch Eigentum der Überfallenen dabei. „Der Tatverdächtige wird dem Untersuchungsgefängnis zugeführt werden“, teilte die Polizei weiter mit. Die Ermittlungen dauerten nach Angaben der Polizei noch an.