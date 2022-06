ARCHIV - Ein Beamter trägt während seines Dienstes eine Schutzweste mit der Rückenaufschrift "Zoll". Foto: Markus Scholz/dpa/Symbolbild FOTO: Markus Scholz Drogen 60 Kilo Kokain in Container mit Naturschwämmen: Mann in Haft Von dpa | 10.06.2022, 13:47 Uhr

In einer Lieferung von Naturschwämmen aus Brasilien hat der Hamburger Zoll 60 Kilogramm Kokain entdeckt. Das Rauschgift sei zu Platten von jeweils 75 Gramm gepresst und in den Wänden der Transportkartons versteckt worden, teilte das Zollfahndungsamt am Freitag mit. Bei einer Durchleuchtung des Containers im vergangenen Februar seien die Strukturen der Kartons aufgefallen. Das Kokain habe einen Schwarzmarktwert von mehr als acht Millionen Euro gehabt.