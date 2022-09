Königin Elizabeth II. Foto: Joe Giddens/PA Wire/dpa/Archivbild up-down up-down Monarchie 570 Bürger tragen sich in Kondolenzbuch für die Queen ein Von dpa | 12.09.2022, 13:01 Uhr

Schon 570 Menschen haben sich in das Kondolenzbuch für die britische Königin Elizabeth II. im Hamburger Rathaus eingetragen. Das teilte die Senatspressestelle am Montag auf Anfrage mit. Das Buch liegt seit Freitag bis auf Weiteres von 10.00 bis 18.00 Uhr in der Diele aus. Später soll es an die britische Botschaft in Berlin übergeben werden. Als erste hatten sich am Freitag Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit und Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) in das Kondolenzbuch eingetragen. Auch am britischen Konsulat in Hamburg hatten am Wochenende Menschen Blumen für die gestorbene Königin Elizabeth II. abgelegt.