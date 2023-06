Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Kriminalität 56-Jähriger erstochen: Mutmaßlicher Täter stellt sich Von dpa | 21.06.2023, 14:42 Uhr

Der mutmaßlich Schuldige am gewaltsamen Tod eines 56-Jährigen im Hamburger Stadtteil Harburg hat sich vier Tage nach der Tat gestellt. Der zunächst flüchtige 41-jährige Deutsche sei am Dienstagnachmittag bei der Polizei erschienen und daraufhin verhaftet worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Er soll den 56-Jährigen am vergangenen Freitagabend nach einem Streit erstochen haben.