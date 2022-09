Krankenwagen Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Hamburg 54-jähriger Mann in Wilhelmsburg von Lastwagen überrollt Von dpa | 13.09.2022, 17:22 Uhr

Ein 54-jähriger Mann ist am Dienstagmorgen bei einem Arbeitsunfall in Hamburg-Wilhelmsburg ums Leben gekommen. Auf einem Betriebshof an der Straße Auf der Hohen Schaar wurde er beim Ausrangieren von einem Lastwagen überrollt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte konnten den Mann nicht mehr wiederbeleben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, war zunächst nicht bekannt.