50 Jahre Spezialeinheiten der Hamburger Polizei Foto: Christian Charisius/dpa Hamburg 50 Jahre Spezialeinheiten der Polizei: Über 3200 Einsätze Von dpa | 03.11.2022, 15:10 Uhr

Zu ihrem 50. Jubiläum haben die Spezialeinheiten der Hamburger Polizei ihre Fähigkeiten vor Pressevertretern demonstriert. In einem gestellten Szenario auf dem Polizeigelände im Stadtteil Alsterdorf überwältigte das Spezialeinsatzkommando (SEK) am Donnerstag einen bewaffneten Geiselnehmer in einem Linienbus. Vor der Erstürmung des Busses schlugen Flammen neben dem Fahrzeug hoch - eine pyrotechnische Ablenkung des Täters, wie der Leiter der Spezialeinheiten, Hauke Carstensen, erläuterte. Nach dem Zünden von Nebelwurfkörpern fuhr der Survivor, ein gepanzertes Fahrzeug, vor und die Beamten erstürmten den Bus.