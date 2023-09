Hamburg 4er-Streife für mehr Sicherheit am Hauptbahnhof ausgeweitet Von dpa | 28.09.2023, 16:42 Uhr | Update vor 21 Min. Hamburgs Innensenator Andy Grote Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild up-down up-down

Die gemeinsamen „Quattro-Streifen“ von vier Sicherheitsbehörden am Hamburger Hauptbahnhof sind ausgeweitet worden. Die Präsenz sei von 48 Stunden auf 90 Stunden pro Woche erhöht worden, teilte die Innenbehörde am Donnerstag mit. Zuvor hatte der NDR berichtet. „Damit haben wir sowohl früh morgens wie auch abends sowie am Wochenende die Präsenz der Kräfte spürbar erhöht.“