Virusinfektion 49 Affenpocken-Fälle in Hamburg - Impfungen in Vorbereitung Von dpa | 30.06.2022, 07:37 Uhr

Fälle von Affenpocken haben in mehreren europäischen Ländern für Aufsehen gesorgt. In Hamburg sind bislang nur wenige Menschen von dem Virus betroffen und niemand von ihnen ist schwer erkrankt. In Kürze sollen Impfungen angeboten werden.