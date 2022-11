Eine nicht funktionsfähige Laterne im Hamburger Volkspark. Foto: Kilian Genius up-down up-down 48 Laternen ohne Stromkabel Laternen für 400.000 Euro im Hamburger Volkspark aufgestellt – aber ohne Strom Von dpa | 19.11.2022, 09:02 Uhr

In der dunklen Jahreszeit freuen sich Jogger und Fußgänger über beleuchtete Wege. 48 Laternen sollten das im Volkspark in Altona gewährleisten – doch sie können nicht in Betrieb genommen werden.