Immobilien Mehr als 40 Prozent der Grundsteuererklärungen fehlt noch Von dpa | 03.01.2023, 14:15 Uhr

Kurz vor Ablauf der Frist zur Abgabe der Grundsteuererklärung haben Grundstücks- und Immobilienbesitzer in Schleswig-Holstein in nur 54 Prozent der Fälle Erklärungen abgegeben. Mit Stand Jahresende waren landesweit 682 743 Erklärungen für insgesamt etwa 1,3 Millionen neu zu bewertende Immobilien eingegangen, wie eine Sprecherin des Finanzministeriums der Deutschen Presse-Agentur sagte. Diese Zahl könne sich aber erhöhen, da in Papier abgegebene Erklärungen erst nach rund einer Woche elektronisch ausgewertet werden könnten.