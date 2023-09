Unfälle 41-Jähriger stürzt auf S-Bahn-Gleise: Unbekannter rettet ihn Von dpa | 14.09.2023, 14:26 Uhr | Update vor 1 Std. Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 41-Jähriger ist an der S-Bahn-Haltestelle in Hamburg-Rissen auf die Gleise gestürzt, stark am Kopf und Gesicht verletzt und von einem unbekannten Mann gerettet worden. Der Hamburger fiel aus noch ungeklärter Ursache am Mittwochmittag auf die Gleise, wie ein Sprecher der Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Der Unbekannte habe den 41-Jährigen auf den Bahnsteig gerettet, nachdem der im Gleisbett liegengeblieben sei.