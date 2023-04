Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Notfall 41-Jähriger nach Reanimation auf Kran im Hafen gestorben Von dpa | 12.04.2023, 06:46 Uhr

Ein 41-jähriger Mann ist bei der Arbeit auf einem Verladekran im Hamburger Hafen bewusstlos geworden und anschließend nach Reanimation in 20 Metern Höhe im Krankenhaus gestorben. Ein Kollege des Mannes hatte in der Nacht zu Mittwoch auf der Verladeplattform bemerkt, dass es dem Mann schlecht gegangen sei und angefangen, ihn oben auf dem Kran wiederzubeleben, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Hamburg am frühen Morgen. Die hinzugerufenen Höhenretter der Feuerwehr brachten den Mann unter weiterer Reanimation mit einer Drehleiter und einer Trage vom Kran und anschließend in ein Krankenhaus, wo er den Angaben zufolge starb.