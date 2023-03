Handschellen Foto: David Inderlied/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg 400 Kilogramm Kokain: Verdächtiger verhaftet Von dpa | 07.03.2023, 15:53 Uhr

Im Zusammenhang mit Kokainschmuggel in großem Umfang ist am Dienstag ein Tatverdächtiger in Hamburg verhaftet worden. Der 46-jährige Mann soll an dem Einfuhrschmuggel von fast 400 Kilogramm Kokain wesentlich beteiligt gewesen sein, wie die Polizei mitteilte. Die Drogen waren laut den Ermittlern im Jahr 2020 aus Südamerika in einem mit Bananen beladenen Kühlcontainer in den Hamburger Hafen verschifft worden.