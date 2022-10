So erinnerten Werder-Fans 2013 beim Auswärtsspiel in Hamburg an Adrian Maleika. Foto: imago/Ulmer up-down up-down 40. Todestag von Adrian Maleika Tödlicher Angriff im Volkspark: HSV weiht Gedenktafel für Werder-Fan ein Von Guido Behsen | 07.10.2022, 09:13 Uhr

Am 16. Oktober 1982 wurde Adrian Maleika vor dem Spiel des HSV gegen Werder Bremen von einem Stein tödlich am Kopf getroffen. Die Gedenktafel am Volksparkstadion wird zur Erinnerung an den jungen Fußballfan errichtet. Sie ist aber auch eine Mahnung.