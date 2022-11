Tödliche Auseinandersetzung in Hamburg Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt up-down up-down Femizid 35-Jährige in Wohnung getötet: Ehemann festgenommen Von dpa | 04.11.2022, 14:02 Uhr

Im Hamburger Stadtteil Lohbrügge soll ein 51-jähriger Mann seine 35-jährige Frau in einer Wohnung getötet haben. Die Frau erlag trotz Reanimationsversuchen noch am Tatort ihren Verletzungen, wie die Polizei Hamburg am Freitagmittag mitteilte. Wie genau sie getötet wurde, werde derzeit ermittelt.