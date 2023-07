Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg-Wilhelmsburg 28-Jähriger versucht Ex-Freundin zu töten Von dpa | 05.07.2023, 16:16 Uhr

Die Polizei hat einen 28-jährigen Mann festgenommen, der versucht hat, seine Ex-Freundin zu töten. Die Beamten trafen am Dienstag in der Wohnung in Hamburg-Wilhelmsburg ein, als er „gerade gewaltsam auf die Frau einwirkte“, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 48-Jährige schwebte laut Polizei zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Die Mordkommission ermittelt nun wegen versuchten Totschlags.