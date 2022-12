Gericht Foto: Swen Pförtner/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg 27-Jähriger wegen versuchten Totschlags verurteilt Von dpa | 16.12.2022, 17:52 Uhr

Wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung ist ein 27-Jähriger am Freitag vom Landgericht Hamburg zu sechs Jahren und vier Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Algerier hatte nach Überzeugung des Gerichts im Oktober vergangenen Jahres mit einem Messer auf seine damals 22 Jahre alte Ehefrau eingestochen und sie lebensgefährlich verletzt. Die Schwurgerichtskammer ordnete die Unterbringung des Mannes in einer Entziehungsanstalt an, wie ein Sprecher am Freitag mitteilte.