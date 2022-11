Taxi Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Transport 250. E-Taxi erhält in Hamburg Konzession Von dpa | 27.11.2022, 11:07 Uhr

In Hamburg hat das 250. elektrisch angetriebene Taxi eine Konzession erhalten. Das zeige, „dass der Antriebsumstieg der Hamburger Taxenflotte mit Schwung vorankommt“, sagte Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Sonntag. Mit dem Projekt „Zukunftstaxi“, in dem die Stadt mit Taxenunternehmen, Taxenvermittlern und -verbänden sowie weiteren Partnern zusammenarbeitet, soll die Hamburger Taxenflotte mit ihren derzeit gut 2700 Fahrzeugen schrittweise auf emissionsfreie Antriebe umgestellt werden.