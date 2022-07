ARCHIV - Udo Lindenberg singt beim ersten Konzert der neuen Tournee «Udopium Live 2022» in der Sport- und Kongresshalle. Foto: Jens Büttner/dpa FOTO: Jens Büttner up-down up-down Rock 250.000 Fans bei Udo-Lindenberg-Tour „Udopium Live 2022“ Von dpa | 11.07.2022, 12:46 Uhr

Eine Viertelmillion Zuschauer haben die 24 ausverkauften Konzerte der Udo-Lindenberg-Tournee „Udopium Live 2022“ besucht. „Was für'ne Reise, was für'n Hammer Publikum, unser Clan der Lindiander, den wir endlos lange vermisst haben. So tiefe Solidarität. Gerade auch bei den politischen Texten – und so endgeile Party-Stimmung!“, sagte Lindenberg zum Tour-Abschluss laut Mitteilung vom Montag.