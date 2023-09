Filmfest Hamburg 25 Weltpremieren und vielen Festival-Gewinnern Von dpa | 12.09.2023, 12:36 Uhr | Update vor 24 Min. Filmfest Hamburg Foto: Daniel Reinhardt/dpa up-down up-down

Wer es nicht zu den Internationalen Filmfestivals nach Cannes, Venedig oder Locarno geschafft hat, kann zahlreiche preisgekrönte Filme demnächst auch ganz ohne Reisen in Hamburg erleben. Das 31. Filmfest Hamburg hat bei der Auswahl der 132 Langfilme wieder ein gutes Händchen für international renommierte Werke bewiesen. So laufen unter anderem ausgezeichnete Filme wie „Poor Things“, „Evil Does Not Exist“, „Priscilla“ und „Paradise Is Burning“ in der Hansestadt, wie das Filmfest-Team am Dienstag in Hamburg bekannt gab.