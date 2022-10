Da würden sich wohl viele freuen: Robbie Williams hat einen Job bei Volkswagen. Foto: Michael Kappeler/dpa up-down up-down Konzert in Hamburg Robbie Williams feiert 25 Jahre Solo-Karriere in der Elbphilharmonie Von dpa | 19.10.2022, 10:50 Uhr

Seit einem Vierteljahrhundert ist Robbie Williams als Solo-Künstler auf den Bühnen der Welt unterwegs. Sein Jubiläum feiert der 48-Jährige im November mit einem Konzert in der Elbphilharmonie. Was die Besucher in Hamburg erwartet.