Gerichtsmikrofon Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess 25-Jähriger wegen versuchten Totschlags vor Gericht Von dpa | 01.02.2023, 15:03 Uhr

Ein 25-Jähriger soll einen anderen Mann mit Stichen lebensgefährlich verletzt haben. Seit Mittwoch muss er sich vor dem Landgericht Hamburg wegen versuchten Totschlags verantworten. Der Angeklagte soll laut Staatsanwaltschaft am 6. Mai 2022 auf dem Vorplatz der Erstaufnahmeeinrichtung am Neuländer Platz auf einen anderen Mann mehrfach mit einem scharfen Gegenstand eingestochen und ihn lebensgefährlich am Oberschenkel und im Gesichts- und Halsbereich verletzt zu haben. Zuvor war es zwischen beiden aus Algerien stammenden Männern zu einem Streit gekommen.