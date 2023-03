Justitia Foto: Sonja Wurtscheid/dpa/Symbolbild up-down up-down Prozess 25-Jähriger wegen Vergewaltigung vor Gericht Von dpa | 10.03.2023, 14:31 Uhr

Wegen mehrfacher mutmaßlicher Vergewaltigung muss sich ein 25-jähriger Mann am kommenden Dienstag vor dem Hamburger Landgericht verantworten. Er soll sich bei vier jungen Frauen als Model- oder Musikagent ausgegeben und sie zu sexuellen Handlungen gezwungen haben, wie die Staatsanwaltschaft Hamburg am Freitag mitteilte. Seine Opfer soll der Mann den Ermittlungen zufolge in den Jahren 2021 und 2022 an verschiedenen Bus- oder U-Bahnhöfen in Hamburg angesprochen haben - mit dem Vorwand, er sei auf der Suche nach Talenten. Darunter war auch eine Minderjährige im Alter von 16 Jahren. Die Anklagepunkte lauten unter anderem Freiheitsberaubung, Vergewaltigung und Körperverletzung.