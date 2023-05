Handschellen Foto: Stefan Sauer/dpa/Illustration up-down up-down Hamburg-St. Georg 25-Jähriger nach versuchtem Tötungsdelikt festgenommen Von dpa | 21.05.2023, 15:08 Uhr

Ein 25-Jähriger soll am Sonntag in Hamburg-St. Georg einen 52-Jährigen mit einer Glasflasche geschlagen und mit Tritten gegen Kopf und Oberkörper verletzt haben. Der bewusstlose 52-Jährige wurde von einem Notarzt versorgt und in eine Klinik gebracht, wie die Polizei mitteilte. Lebensgefahr bestand nicht. Warum es zu der Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern kam, war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte.