St. Georg 25-Jähriger kehrt nach Raub auf Hamburger Hotel zurück, wird erkannt und verhaftet Von shz.de | 24.10.2022, 12:41 Uhr

Am Morgen hatte der mutmaßliche Täter Geld erbeutet. Am Abend erschien er wieder in dem Hotel in der Hansestadt, wo er auf den selben Angestellten traf.