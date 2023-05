Krankenhaus Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Polizeieinsatz 25-Jähriger nach Angriff mit Messer in S-Bahn verletzt Von dpa | 26.05.2023, 15:30 Uhr

Bei einem Streit in einer Hamburger S-Bahn ist ein 25-Jähriger mit einem Messer leicht verletzt worden. Wie die Bundespolizei am Freitag mitteilte, konnte ein 26-Jähriger nach der Tat am späten Donnerstagabend vorläufig festgenommen werden. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Verdächtige sein Opfer in der Linie S3 ab Haltstelle Neuwiedenthal bei der Auseinandersetzung beleidigt und bedroht haben, bevor er zum Messer griff. Der 25-Jährige sei an den Händen und im Gesicht verletzt worden.