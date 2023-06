Auf Hamburg St. Pauli wurde ein 215-Jähriger mit einem Messer schwer am Kopf verletzt. Foto: HamburgNews/Höfig up-down up-down Auseinandersetzung auf St. Pauli 25-Jähriger in Hamburg schwer mit Messer am Kopf verletzt Von dpa und HamburgNews | 11.06.2023, 09:19 Uhr

Am früher Sonntagmorgen ist einer 25-Jähriger im Hamburger Stadtteil St. Pauli mit einer Gruppe Männer in Streit geraten. Im Laufe der Auseinandersetzung wurde er mit einem Messer schwer am Kopf verletzt.