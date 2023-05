Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Auseinandersetzung 25-Jähriger bei Streit mit Messer im Gesicht verletzt Von dpa | 04.05.2023, 12:04 Uhr

Bei einer Auseinandersetzung in einer Einrichtung für Flüchtlinge ist ein Mann leicht verletzt worden. Der 25-Jährige habe am späten Mittwochabend Schnittverletzungen im Gesicht erlitten und sei in ein Krankenhaus gekommen, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Tatverdächtig sei ein 20-Jähriger, der vorläufig festgenommen wurde. Er sei später wieder entlassen worden. Der Sicherheitsdienst der Einrichtung habe ihm ein Hausverbot erteilt.