Verdächtiger gefasst 245 Autos im Hamburger Westen beschädigt? Von dpa | 02.06.2023, 11:57 Uhr

Die Polizei hat einen 31-jährigen Mann festgenommen, der zahlreiche Autos im Hamburger Westen beschädigt haben soll. Zivilfahnder hatten den Tatverdächtigen in der Nacht zum Freitag dabei beobachtet, wie er mit einem Hammer auf mehrere Autos in Hamburg-Rissen einschlug, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Seit Anfang Mai kam es in den Stadtteilen Rissen, Sülldorf, Iserbrook, Osdorf, Groß Flottbek, Bahrenfeld und Stellingen zu insgesamt 245 Taten, bei denen jeweils die Frontscheibe des Autos beschädigt wurde. Die Ermittlungen, ob der Verdächtige für alle Taten verantwortlich ist, dauern an. Er sollte ins Untersuchungsgefängnis gebracht werden.