Hamburg-Harburg 24-Jähriger nach Messerstecherei gestorben Von dpa | 16.06.2022, 12:54 Uhr

Nach einer Messerstecherei in Hamburg-Harburg ist ein 24-Jähriger gestorben. Er sei in der Nacht zum Donnerstag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei mit. Der Albaner war den Angaben zufolge am Mittwoch mit einem 36 Jahre alten Mazedonier aneinandergeraten. Die beiden Männer hätten sich gekannt und sollen schon früher Streit gehabt haben.