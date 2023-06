Gleise im Gleisbett Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg 24-Jähriger überquert Gleise: Stromschlag und Zug-Kollision Von dpa | 17.06.2023, 14:14 Uhr

Ein Mann hat am Samstagmorgen in Hamburg-Neugraben versucht, die Gleise am S-Bahnsteig zu überqueren und dabei einen schweren Stromschlag erlitten. Der 24-Jährige sei anschließend von einer einfahrenden S-Bahn angefahren und am Bein verletzt worden, teilte die Polizei am Samstag mit. Er kam mit Brandwunden durch den Stromschlag und den Wunden am Bein schwer verletzt in ein Krankenhaus.