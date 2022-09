Medientermin im Hafen zu einem Kokainfund., Foto: dpa up-down up-down Festnahmen in Lima und Köln 2,3 Tonnen Kokain aus Peru am Hamburger Hafen sichergestellt: Großer Ermittlungserfolg Von dpa | 12.09.2022, 16:12 Uhr

Im Hamburger Hafen haben die Behörden erneut eine ungewöhnlich große Kokainmenge gefunden. Das Besondere an dem Fall: Die gute Kooperation mit den Behörden in Peru hat den deutschen Beamten die Arbeit erleichtert und die Festnahme eines Verdächtigen in Köln ermöglicht.