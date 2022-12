Obdachlosigkeit Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Soziales 23 Obdachlose auf Hamburgs Straßen gestorben Von dpa | 09.12.2022, 05:52 Uhr

Sie schlafen unter Brücken, in Parks oder auf Lüftungsschächten. Obdachlose leben in der Öffentlichkeit - und sterben häufig auch dort. Knapp zwei Dutzend sind es in diesem Jahr bislang in Hamburg.