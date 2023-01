Blaulicht Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg 23-Jähriger schießt vom Balkon: SEK stürmt Wohnung Von dpa | 16.01.2023, 09:17 Uhr

Ein 23-Jähriger hat im Hamburger Stadtteil Rahlstedt mehrfach von einem Balkon geschossen. Daraufhin stürmte ein Spezialeinsatzkommando (SEK) am Sonntagabend die Wohnung des Mannes, wie die Polizei mitteilte. Anwohner hatten die Schüsse gehört und die Polizei gerufen. In der Wohnung am Schierenberg fanden die Beamten eine Schreckschusspistole. Der Mann wurde festgenommen und zur Wache gebracht, anschließend aber wieder entlassen. Zuvor hatte das „Hamburger Abendblatt“ darüber berichtet.