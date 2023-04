Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Hamburg 23-Jähriger im ICE mit Bierflasche angegriffen Von dpa | 30.04.2023, 08:08 Uhr

Ein 38-Jähriger soll einem Mann in einem ICE von Hamburg nach Dortmund mit einer Bierflasche gegen den Kopf geschlagen haben. Beamte der Bundespolizei nahmen den mutmaßlichen Angreifer am Samstagnachmittag am Dortmunder Hauptbahnhof fest, wie es in einer Mitteilung der Bundespolizei hieß. Gegen 38-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.